Scoperta una relazione tra il virus della mononucleosi e la sclerosi multipla

Uno studio condotto da ricercatori della Fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma, sostenuto dalla Fondazione Italiana sclerosi multipla, FISM,, realizzato in collaborazione con l'Ospedale San Camillo e l'...

Scoperto il meccanismo che scatena una grave risposta infiammatoria nei bimbi con Covid-19. In uno studio pubblicato sulla rivista "Cell", i ricercatori dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma - ...

Campo STEM Forcella Brilla: matematica, scienza e tecnologia nel cuore di Napoli

Offrire ai ragazzi e alle ragazze di Forcella la possibilità di misurarsi con materie STEM (acronimo dall’inglese di Science, Technology, Engineering and Mathematics) in una modalità non scolastica e ...

