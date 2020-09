“Scappa, c’è un intruso!”. Paura in casa Totti: tutta la famiglia terrorizzata. E Ilary riprende tutto col telefonino (Di lunedì 7 settembre 2020) Un intruso in casa Totti e che scompiglio! tutta colpa della gatta Paola che ha catturato un topolino e vuole mostrarlo alla famiglia, orgogliosa della sua caccia grossa. Finché resta fuori a “giocare” con la malcapitata preda, Ilary Blasi e i figli la osservano divertiti e la riprendono per un filmato social, ma quando la micia prova a entrare in casa si scatena il panico. “Chiudete, chiudete! Corri!” si sente gridare nel video. E anche Francesco Totti, raggiunto via chat, va in agitazione. Paola si trastulla con la sua preda e Ilary e i figli la osservano, sereni e al sicuro dietro le vetrate. Quando la gatta prova a entrare in casa tutti iniziano a gridare e imprecare, cercando di chiudere la porta di ... Leggi su caffeinamagazine

