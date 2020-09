Reggio Calabria, 19 arresti per traffico di droga. Due minorenni sequestrati per giorni e picchiati per aver rubato marijuana ai pusher (Di lunedì 7 settembre 2020) Due ragazzini che fanno uso di droga. Uno addirittura tredicenne. Entrambi, nel settembre 2017, frequentano gli ambienti dello spaccio a Reggio Calabria. Trovano diversi panetti di marijuana e pensano di avere svoltato. Li rubano e decidono di rivendere lo stupefacente ad altri spacciatori della zona. Il luogo dove la droga era nascosta, però, è video-sorvegliato e vengono subito scoperti. Scatta, quindi, la punizione e il tentativo di recuperare la sostanza stupefacente o quantomeno il suo valore in denaro. I due minorenni vengono sequestrati per diversi giorni, chiusi in un appartamento e in una cantina dove i pusher di Giuseppe Chillino li hanno pestati, imbavagliati e minacciati di morte con le ... Leggi su ilfattoquotidiano

petergomezblog : Dagli indagati per corruzione alla condannata per sequestro di persona fino ai voltagabbana: la corsa dei 914 candi… - _Carabinieri_ : Traffico di droga, tentata estorsione, sequestro di persona e porto illegale di arma: i reati contestati alle perso… - giusmo1 : La giornalista Alessia Candito vittima di insulti su Facebook dopo un articolo sui neo-fascisti candidati a Reggio… - MissMar16662447 : RT @alexsja: Comunali, la Lega a Reggio Calabria col vice di Salvini: rinnovamento è la parola d'ordine. Ma le liste sono piene di riciclat… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Reggio Calabria, 19 arresti per traffico di droga. Due minorenni sequestrati per giorni e picchiati per aver rubato ma… -