Presidente Crotone: «Luperto ci piace. Ounas? Magari» (Di martedì 8 settembre 2020) Gianni Vrenna ha parlato dell’attuale situazione del club calabrese: le dichiarazioni del Presidente del Crotone Gianni Vrenna, Presidente del Crotone, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo dell’attuale situazione del club calabrese. SERIE A – «La nostra speranza è poter rimanere in Serie A, so che è molto difficile, ma ci proveremo con tutte le nostre forze». Luperto – «Ci piace molto. Si stanno parlando Ursino e Giuntoli, anche perché il Napoli ha in uscita alcuni difensori centrali, siamo in attesa di capire i loro movimenti. Una grande coppia con Lisandro. La garanzia del Crotone è di farlo crescere come tanti altri». Ounas – ... Leggi su calcionews24

BelpassoAlberto : RT @100x100Napoli: ll presidente del #Crotone confessa l'interesse per due giocatori del #Napoli. - 100x100Napoli : ll presidente del #Crotone confessa l'interesse per due giocatori del #Napoli. - sportli26181512 : Crotone, il pres. Vrenna: 'Stiamo parlando col Napoli'. Due giocatori nel mirino: Gianni Vrenna, presidente del Cro… - sportli26181512 : #Crotone, Vrenna: 'Luperto ci piace. Ounas? Magari...': Il presidente rossoblù: 'Ursino e Giuntoli stanno parlando,… -