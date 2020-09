Pietro Bartolo durissimo con Marco Gervasoni per il tweet sessista contro Elly Schlein: 'Sei un miserabile' (Di lunedì 7 settembre 2020) Continua la polemica per il tweet misogino di Marco Gervasoni, docente di Storia Contemporanea all'Università del Molise, contro la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein: Gervasoni, ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Pietro Bartolo Pietro Bartolo, il medico prestato alla politica che dà voce agli ultimi La Voce di New York Bartolo a Senigallia per Volpini sindaco: “I marchigiani non hanno bisogno di essere liberati, sono già liberi”

Invito piuttosto loro a liberarsi da se stessi, dal clima di odio e rancore”. Il medico lampedusano Pietro Bartolo, domenica sera alla Chiesa dei Cancelli per appoggiare il centrosinistra alle ...

“Noi marchigiani siamo già un popolo libero, non abbiamo bisogno di essere liberati. Invito piuttosto loro a liberarsi da se stessi, dal clima di odio e rancore”. Il medico lampedusano Pietro Bartolo, ...

