Omicidio Willy, parla un attivista: “Ad Artena in corso battaglia sociale, basta spazio a criminali e spacciatori” (Di lunedì 7 settembre 2020) ROMA – Maiotini, Le Macere, Selvatico, Valli, via Velletri. E poi Torretta, Fumario, centro storico. Sono i nomi delle contrade di Artena, borgo di quasi 15mila anime aggrappato alle prime propaggini dei monti Lepini, tra le province di Roma e Latina, salito agli ‘onori della cronaca’ perché, proprio in una delle sue frazioni, il Colubro, sono cresciuti Marco e Gabriele Bianchi, arrestati all’alba di domenica insieme a due loro amici per l’assassinio del ventunenne Willy Monteiro Duarte. Willy è finito in una rissa per difendere un amico ed è stato ucciso di botte nella città accanto, Colleferro, nella notte tra il 5 e il 6 settembre nei giardini proprio dietro la caserma dei Carabinieri in piazza Italia, dove ieri sera i sindaci della zona hanno deposto una corona di fiori in ricordo del giovane di Paliano. Era lì che Willy abitava con la sua famiglia di origine capoverdiana, finita nell’incubo per mano di quattro coetanei, poco più che ventenni, alcuni già noti alle autorità giudiziarie con precedenti per spaccio. Leggi su dire

