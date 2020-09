Omicidio Colleferro, gli indagati sono cinque (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma, 7 set. – (Adnkronos) – C’è una quinta persona indagata per l’, il 21enne ucciso, nella notte tra sabato e domenica scorsi a Colleferro (Roma). Oltre ai quattro arrestati, i carabinieri stanno ancora svolgendo accertamenti sul coinvolgimento di un quinto giovane. Al momento sono finiti in carcere con l’accusa di Omicidio preterintenzionale Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, di età compresa tra i 22 e i 26 anni, per i quali entro giovedì si terrà l’interrogatorio di convalida davanti al gip I quattro fermati dai carabinieri, sono accusati dalla Procura di Velletri di concorso in Omicidio preterintenzionale. L’autopsia sul corpo del giovane di Paliano, di origini capoverdiane, verrà ... Leggi su meteoweb.eu

VittorioSgarbi : La violenza come tratto distintivo. Vite vuote e aride. Di individui che stanno al mondo come bestie feroci. Le lor… - Giorgiolaporta : Non ci sono colori di pelle e colori politici per l'omicidio di #Colleferro; c'è un branco e una vittima. La… - Corriere : Marco e Gabriele Bianchi sono seguaci del Mixed Martial Arts che ha le sue regole sull’uso della forza ma che i due… - FabioRamarro : RT @Apndp: #Colleferro Eppure non è difficile: è omicidio preterintenzionale se uccidi qualcuno volevi 'solo' menarlo. Ma se la tua è la lo… - terrafuocorete : RT @Iperbole_: Francesco Belleggia, Mario Pincarelli, e i fratelli Gabriele e Marco Bianchi. I quattro accusati di aver ucciso a botte il… -