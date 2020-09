Olanda-Italia in tv e streaming: dove vederla (Di lunedì 7 settembre 2020) L’Olanda sfida in casa l’Italia di Roberto Mancini nella seconda giornata del Gruppo 1 della Nations League: dove vedere la partita in tv e streaming Nella 2ª giornata della Nations League, per il Gruppo 1 della Lega A, l’Italia di Roberto Mancini fa visita in trasferta all’Olanda del nuovo Ct. Dwight Lodeweges, subentrato a Ronald Koeman dopo l’ingaggio di quest’ultimo da parte del Barcellona. Olanda-Italia: la partita si giocherà lunedì 7 settembre 2020 nella cornice della Johan Cruijff Arena di Amsterdam, con fischio d’inizio alle ore 20.45. La partita sarà diretta dall’arbitro tedesco Felix Brych. In classifica gli Arancioni comandano il Gruppo 1 della Lega con 3 punti in ... Leggi su calcionews24

