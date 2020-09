Netanyahu si piega ai religiosi e revoca il lockdown (Di lunedì 7 settembre 2020) «È un abominio. L’interesse nazionale è stato venduto per un piatto di lenticchie…I leader religiosi hanno capito che si può spaventare Netanyahu facilmente. Il premier ancora una volta ha preferito una conquista politica all’interesse del paese». Ben-Dror Yemini, con un editoriale su Yediot Ahronot dal titolo eloquente “Per il primo ministro la salute pubblica può andare all’inferno”, ha rappresentato la rabbia e la frustrazione di tanti israeliani per l’ennesima inversione di marcia del governo Netanyahu sulle misure da adottare in … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

