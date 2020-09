MotoGp, Oliveira: "Voglio continuare a lottare per i primi posti" (Di lunedì 7 settembre 2020) ROMA - " Mi aspetto di mantenere lo stesso livello raggiunto in Austria e di lottare per le prime posizioni anche a Misano" . Così Miguel Oliveira, KTM, dimostra che non si pone più limiti dopo il ... Leggi su corrieredellosport

Smg_1908 : Gasly, Binder, Oliveira, Quartararo. Quest'anno tante prime vittorie in F1 e MotoGP. Però vince soprattutto lo spettacolo - BrainRoaring : RT @JournalSoldout: ?? | Dal leader #Quartararo all'exploit di #Oliveira ?? | Il commento di #Poncharal sulle squadre #satellite in #MotoGp… - JournalSoldout : ?? | Dal leader #Quartararo all'exploit di #Oliveira ?? | Il commento di #Poncharal sulle squadre #satellite in… - dianatamantini : MOTOGP - Espargaró vs Oliveira? Acqua passata in KTM: questione subito risolta 'in famiglia'. 'Non era necessario c… - corsedimoto : MOTOGP - #Espargaro vs #Oliveira? Acqua passata in #KTM: questione subito risolta 'in famiglia'. 'Non era necessari… -