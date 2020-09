Milano, maestra bardata dalla testa ai piedi: “I bambini ci prenderanno per alieni”. Scoppia la polemica (Di lunedì 7 settembre 2020) Educatrice posta foto bardata, Scoppia la polemica “Noi educatrici ci presenteremo così a bambini di due anni che non ci vedono da 6 mesi…con camici in plastica (modello Figurella per dimagrire). Neanche gli infermieri sono così, e il lavoro di organizzare la segnaletica fatta da noi, pulire da noi, senza parlare di zero giardino inagibile da 4 anni. Vergognoso, una organizzazione cosi bassa non l’ho mai vissuta in 22 anni di servizio. Ci prenderanno per aliene”. Inizia così il post di una maestra pubblicato il 5 settembre tra i commenti della pagina Facebook del Comune di Milano. Nella foto l’educatrice appare completamente bardata con un camice di plastica trasparente, mascherina e visiera di ... Leggi su tpi

