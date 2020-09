Liga, Tebas: «La mia non è stata una guerra contro Messi» (Di lunedì 7 settembre 2020) Il presidente della Liga ha parlato della situazione legata a Lionel Messi Javier Tebas, presidente della Liga, in una intervista al Corriere della Sera ha parlato della sua posizione in merito al caso Messi-Barcellona. «La mia non è stata una guerra contro Messi. Avrei fatto lo stesso se si fosse trattato di Pepito Perez o di qualunque altro giocatore del nostro campionato. Come Lega avevamo e abbiamo il dovere di difendere la legalità. Il contratto è chiaro e penso i suoi avvocati siano stati indotti all’errore perché veniva decontestualizzata una parte. Alla fine sono contento della decisione di Messi di evitare conflitti giuridici. Continuerà a giocare nella ... Leggi su calcionews24

italiaregia : RT @100x100Napoli: La posizione del presidente della #Liga spagnola sul caso #messi - 100x100Napoli : La posizione del presidente della #Liga spagnola sul caso #messi - FinancialSs : Tebas: «Messi? Il marchio Liga sta al di sopra dei giocatori» #calcio #finanza - sportli26181512 : #Notizie #Sceltidallaredazione Tebas: «Lavorare in Italia? Mai dire mai»: Non solo della vicenda Messi e della forz… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Tebas: «Messi? Il marchio Liga sta al di sopra dei giocatori»: «La mia non è stata una guerra… -