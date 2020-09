Lecce, Paganini e Zuta in dirittura d'arrivo (Di lunedì 7 settembre 2020) Lecce - Il mercato del Lecce entra nella fase cruciale e le voci che si rincorrono sembrano essere ormai certezze. Sono ormai in dirittura di arrivo le trattative per portare in Salento l'esterno ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Lecce, Paganini e Zuta in dirittura d'arrivo: Per quanto riguarda il capitolo cessioni, Tsonev si prepara a firmare… - FilippoRubu00 : ??#Lecce, si avvicina #Paganini dal #Frosinone. #Tsonev pronto a tornare in Bulgaria mentre #Dubickas e #Gallo sono… - LaGazzettaWeb : Lecce calcio, in arrivo Paganini e Zuta - Dibi76 : RT @Glongari: #Lecce interesse per #Dubickas e #Gallo dal #Gubbio e per #Tsonev dal #LevskiSofia In entrata piacciono #Paganini e l'esterno… - PierpaV : Il #Lecce si rifà gli esterni: in arrivo Luca #Paganini, svincolato dal Frosinone. #SerieB #calciomercato -