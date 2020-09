Italgas: Medea avvia installazione smart meter in Sardegna (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma, 7 set. (Adnkronos) – Il futuro della distribuzione del gas in Sardegna assume contorni sempre più definiti. A partire dalla prima metà di settembre, infatti, Medea, la società del gruppo Italgas che gestisce 17 dei 38 bacini in cui è suddivisa l’isola, darà il via alla sostituzione dei circa 45.000 contatori tradizionali con misuratori di ultima generazione (smart meter). L’attività, si legge in una nota, coinvolgerà i quattro capoluoghi Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro,attualmente serviti ad aria propanata, e gli altri 36 comuni dei Bacini 7, 9 e 22, dove sono in corso le operazioni di conversione della fornitura da gpl a metano. Gli smart meter sono apparecchi digitali in grado di ... Leggi su calcioweb.eu

RiEnergia : 3 agosto 2020, una data storica per la metanizzazione della #Sardegna. Ci racconta cosa è accaduto Francesca Zanni… -

Ultime Notizie dalla rete : Italgas Medea Italgas, Medea avvia installazione smart meter in Sardegna Energia Oltre Italgas: Medea avvia installazione smart meter in Sardegna

Roma, 7 set. (Adnkronos) - Il futuro della distribuzione del gas in Sardegna assume contorni sempre più definiti. A partire dalla prima metà di settembre, infatti, Medea, la società del gruppo Italgas ...

Roma, 7 set. (Adnkronos) - Il futuro della distribuzione del gas in Sardegna assume contorni sempre più definiti. A partire dalla prima metà di settembre, infatti, Medea, la società del gruppo Italgas ...