Guarda il passato con gli occhi di chi sei ora e tutto apparirà diverso (Di lunedì 7 settembre 2020) Quante volte abbiamo sperato di avere in dono una seconda possibilità per non commettere quell’errore? Perché ci siamo fidate della persona sbagliata, perché abbiamo dato amore a chi in cambio non ci ha dato niente e ancora, abbiamo permesso agli altri di prendere decisioni al posto nostro. Sì, Guardando il passato disastroso che abbiamo alle spalle, tutte abbiamo desiderato almeno una volta nella vita di tornare indietro per cambiare le cose. Ma questo non è possibile; nessuna macchina del tempo è stata ancora inventata per portarci negli anni passati e darci l’opportunità di cambiare tutto. Ma se anche questa esistesse, dovremmo davvero farlo? No, non sarebbe giusto, perché è il passato che ci ha reso quello che siamo oggi. Il dolore, è ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Guarda passato Elezioni viadanesi: L'Assessore Ilaria Zucchini parla del passato e guarda al futuro OglioPoNews Guardare il mare per combattere il virus

ROMA. Non è una pratica medica e non è inserita in alcun protocollo Covid. Ha a che fare con le emozioni, più che con la scienza. Però «funziona», assicurano medici e infermieri dell’ospedale catalano ...

