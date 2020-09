Gemma Galgani il lifting della discordia | Dama irriconoscibile a Uomini e Donne (Di lunedì 7 settembre 2020) A Uomini e Donne, Gemma Galgani ha mostrato i risultati del lifting della discordia. La Dama è sembrata irriconoscibile, soprattutto a Tina Cipollari che si è scagliata contro di lei. Nello studio totalmente rinnovato di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha spiegato che, durante l’estate Gemma Galgani ha fatto un grande cambiamento. Tina Cipollari … L'articolo Gemma Galgani il lifting della discordia Dama irriconoscibile a Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

