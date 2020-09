Gaffe di Durigon della Lega contro Azzolina: erroraccio grammaticale quando scrive alla lavagna (Di lunedì 7 settembre 2020) Durante la puntata di oggi 7 settembre di Agorà, c’è stato un episodio singolare e divertente che ha visto protagonista Durigon della Lega. L’esponente del Carroccio, ospite in studio, da sempre chiede le dimissioni del Ministro Azzolina per il modo in cui ha gestito la questione scuola durante l’emergenza Coronavirus. Paradossale, alla luce di questa premessa, quanto avvenuto questo lunedì in diretta TV, quando al politico è stato chiesto di porre una domanda alla sua avversaria, scrivendola sulla lavagna collocata nello Studio. Il clima di tensione che Salvini e la Lega hanno creato attorno ad Azzolina è evidente e lo abbiamo percepito perfettamente ... Leggi su bufale

