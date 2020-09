“Emorragia cerebrale”. Catherine Spaak, la notizia choc in diretta con Eleonora Daniele (Di lunedì 7 settembre 2020) Eleonora Daniele con un’ospite d’eccezione. Una nuova stagione di Storie Italiane non poteva che debuttare con un grande volto del cinema, Catherine Spaak. La puntata, andata in onda su Rai 1, ha dato modo all’attrice di presentare il suo ultimo film, La vacanza, ma non solo. Gran parte dell’intervista non poteva che affrontare un argomento molto delicato che ha toccato la vita personale della Spaak. E nei suoi occhi è stato possibile leggere una vasta gamma di emozioni. È accaduto tutto all’improvviso solo qualche mese fa. Uno ‘choc’ che Catherine Spaak deve ancora metabolizzare del tutto. Ha cominciato a farlo, raccontando esattamente cosa è successo. Davanti alle telecamere ... Leggi su caffeinamagazine

