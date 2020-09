De Luca indagato. Il Governatore su Facebook: Uno scoop vecchio di 3 anni. Non ci faremo distrarre (Di lunedì 7 settembre 2020) “Si apprende della tempestiva scoperta che da tre anni è aperta una indagine sull’organizzazione dell’Ufficio di segreteria del Presidente della Regione Campania. L’indagine – dovuta – è partita da un esposto di un ex assessore regionale (ex Forza Italia, ora leghista) che mentre era assessore si faceva dare incarichi per centinaia di migliaia di euro dall’azienda regionale dei trasporti EAV (indagate, indagate…)”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in un post sul suo profilo Facebook dal titolo ‘straordinario scoop giornalistico’. “L’indagine triennale – spiega il Governatore – verte su questo interrogativo: gli autisti che a turno accompagnano il Presidente della ... Leggi su ildenaro

Agenzia_Ansa : Indagato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. L'ipotesi di reato è abuso e truffa. #ANSA #DeLuca - SkyTG24 : Vigili urbani promossi a membri dello staff di Regione Campania: indagato De Luca - Adnkronos : De Luca indagato per falso e truffa - AzzurraBarbuto : RT @vfeltri: Il governatore della Campania, De Luca, indagato per aver favorito i suoi 4 autisti. A me preme sapere che cazzo se ne facesse… - Martina95190659 : RT @NicolaPorro: La solita fuffa sul piano che dovrebbe agganciare i #fondieuropei. Il #governo incassa un nuovo flop: il #bonusbicicletta.… -