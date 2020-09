Corteolona e Genzone | muore Giancarlo Cattaneo | punto di riferimento (Di lunedì 7 settembre 2020) Giancarlo Cattaneo era una personalità di spicco di Corteolona e Genzone. Lì aveva fondato la locale Protezione Civile e lo vedevano come eroe. A Corteolona e Genzone, in provincia di Pavia, la comunità locale piange la scomparsa di Giancarlo Cattaneo. Si trattava di una figura molto conosciuta e stimata sul territorio. LEGGI ANCHE –> Coronavirus, … L'articolo Corteolona e Genzone muore Giancarlo Cattaneo punto di riferimento è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

CORTEOLONA e GENZONE. Aveva un sorriso per tutti e una generosità che non conosceva confini. Giancarlo Cattaneo, Tato per i tantissimi amici, si è spento giovedì mattina a Corteolona a causa di un mal ...