Casale Monferrato, 23enne uccide e brucia il padre: la confessione choc (Di lunedì 7 settembre 2020) Guglielmo Beccuti, 23 anni, è accusato di avere assassinato il padre Paolo, 61 anni, bruciandone poi il cadavere: orrore in una villa di Casale Monferrato. Svolta decisiva nelle indagini sull’atroce delitto avvenuto in una villetta alla periferia di Casale Monferrato (Alessandria), in strada San Giorgio, al numero 7 all’angolo con via Miglietta. Al termine di … Leggi su viagginews

