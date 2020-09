Brescia, Delneri: “Vogliamo costruire una mentalità” (Di lunedì 7 settembre 2020) “L’obiettivo è lottare, noi stiamo cercando di costruire una mentalità. Il primo obiettivo è giocare bene. Numericamente dobbiamo rimpolpare il centrocampo visto che abbiamo perso Tonali. Abbiamo parlato di innesti di una certa qualità”. Lo ha dichiarato il nuovo allenatore del Brescia, Luigi Delneri nel corso della conferenza stampa di presentazione. “Vogliamo proporre un calcio propositivo, bisogna difendere attaccando – ha spiegato l’ex tecnico di Chievo, Roma e Juventus – Il calcio è accettabile a tutti i livelli ma deve essere organizzato. La squadra deve essere organizzata e in grado di soffrire. Conta anche la qualità dei giocatori: noi cerchiamo di dare le giuste indicazioni, ma loro devono riuscire ad esprimersi al meglio“. Poi ... Leggi su sportface

Gigi Delneri ha parlato in conferenza stampa davanti ai giornalisti presentandosi come nuovo tecnico del Brescia. Le sue parole. SQUADRA – «Vogliamo proporre un calcio propositivo, bisogna difendere a ...Il Brescia sembra molto vicino alla cessione di due giocatori in Premier League. Due addii che potrebbero favorire il mercato per il nuovo allenatore Del Neri.