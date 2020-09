Autunno 2020. In generale FREDDO e MALTEMPO per il Centro Meteo americano (Di lunedì 7 settembre 2020) Centro Meteo americano, Autunno 2020 con ausilio CFSV2 Monthly Mean – Global 0.5°. TEMPERATURA A 2 METRI Le proiezioni prospettano un Autunno con temperature sovente inferiori alla media. Il mese di settembre potrebbe avere temperature medie più basse rispetto alla media nelle regioni Centro-settentrionali italiane, mentre al Centro-Sud e le Isole Maggiori potrebbe rimanere con temperatura sopra la media. Nell’ottobre 2020, la differenza dalla media dovrebbe incrementarsi, e tutte le regioni Centro-settentrionali potrebbero avere valori termici sotto la norma. Solo la Sardegna, la Sicilia e le regioni meridionali dovrebbero avere temperature superiori alla norma. Con novembre ... Leggi su meteogiornale

