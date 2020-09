Ant-Man 3: i Fantastici 4 potrebbero essere introdotti nel film, secondo una teoria (Di lunedì 7 settembre 2020) E se in Ant-Man 3 venissero introdotti i Fantastici 4? Una teoria spiegherebbe come potrebbe avvenire il debutto della prima famiglia di supereroi nel MCU. Uno dei progetti attualmente in fase di sviluppo ai Marvel Studios è Ant-Man 3, il terzo capitolo delle avventure di Scott Lang e compagnia bella e, secondo una teoria, possibile trampolino di lancio per i Fantastici 4 nel Marvel Cinematic Universe. Come scrivono i colleghi di Screen Rant, infatti, il terzo film diretto da Peyton potrebbe chiamare in causa il Macroverso o Overspace - sostanzialmente, l'opposto del Microverso o Regno Quantico - e far sì che quello sia proprio il luogo in cui incontriamo per la prima volta Reed Richards e gli altri componenti dei Fantastici 4. Ad ... Leggi su movieplayer

