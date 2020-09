Venezia 77, Vittorio Sgarbi senza mascherina stringe mani e dà abbracci. Sara Serraiocco sbotta e se ne va su tutte le furie (Di domenica 6 settembre 2020) Momenti di tensione al Festival del Cinema di Venezia. A far temere il peggio è stato Vittorio Sgarbi che, durante la cerimonia di consegna dei premi Kinéo sabato sera nella bellissima location della dimora cinquecentesca dei Dogi Morosini a Ca’ Sagredo, ha provocato come al suo solito, ignorando volutamente le norme di sicurezza anti-Covid, nei confronti delle quali ha più volte detto di non nutrire fiducia. E così, come si vede in un video pubblicato dal Corriere della Sera, ha profuso imperterrito strette di mano, abbracci, baci e baciamani. Il tutto senza indossare la mascherina né rispettare le distanze. Tutto questo fino a quando non è stato il momento di premiare l’attrice abruzzese Sara ... Leggi su ilfattoquotidiano

