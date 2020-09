Us Open, Djokovic squalificato. Kyrgios ironico: “Quanti anni di squalifica mi avrebbero dato?” (Di domenica 6 settembre 2020) “Colpisco accidentalmente un raccattapalle nella gola: quanti anni di squalifica mi avrebbero dato?“. Con tanta ironia Nick Kyrgios commenta la squalifica comminata a Novak Djokovic per aver colpito alla gola un giudice di linea durante l’ottavo di finale con Carreno Busta agli US Open. Tra le opzioni del sondaggio Kyrgios ha selezionato 5, 10 o 20 anni, a sottolineare la sua domanda a sfondo ironico. Swap me for jokers incident. ‘Accidentally hitting the ball kid in the throat’ how many years would I be banned for? — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) September 6, 2020 Leggi su sportface

