Università, l’emergenza ha portato innovazione. Sono una prof e non vedo l’ora di iniziare (Di domenica 6 settembre 2020) In questo periodo si parla molto di scuola, per fortuna. Meno di università, anche se presto torneremo in aula pure noi. Molti atenei nel mondo, come Cambridge, hanno annunciato che manterranno la didattica a distanza ancora per mesi. Cosa faremo in Italia? Vi racconto cosa accadrà all’Università di Bologna, dove insegno, che è stata fra le prime, in marzo, ad avviare le lezioni online. Durante il lockdown, ci siamo tutti adattati rapidamente a fare lezioni, esami e lauree online, comprendendo che alcune tecnologie digitali avrebbero potuto essere usate proficuamente anche dopo il periodo emergenziale. Ma la didattica più piena ed efficace, quella che, ora dopo ora, riesce a costruire una relazione positiva e dialogica con gli studenti e le studentesse, non può prescindere dall’aula, né dal fatto di ... Leggi su ilfattoquotidiano

