Tunisia, attentato a Sousse: ferito a morte un agente (Di domenica 6 settembre 2020) A Sousse, in Tunisia, un membro della Guardia Nazionale è stato accoltellato a morte durante un attacco terroristico Attacco terroristico nella città di Sousse, in Tunisia. L’accaduto, di preciso, è avvenuto vicino ad un posto di blocco all’incrocio di El Kantoui. Il portavoce delle forze di sicurezza, Naim Romdhani, ha spiegato che successivamente i terroristi … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

LuiseDungSo : RT @MatteoPugliese: #Tunisia, attacco #terrorismo a #Sousse, già teatro di un grave attentato nel 2015, un gendarme ucciso a coltellate e u… - VirgilioZanni : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Tunisia: attentato a #Sousse, uno dei poli turistici più importanti del Paese. Uccisi… - MatteoPugliese : #Tunisia, attacco #terrorismo a #Sousse, già teatro di un grave attentato nel 2015, un gendarme ucciso a coltellate… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Tunisia: attentato a #Sousse, uno dei poli turistici più importanti del Paese… - HenyElati : Esisto ne per la Tunisia né per l'Italia non risulto!! Dopo che ti faccio un bel attentato scommetto che diventa ch… -