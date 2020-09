Tpl: De Micheli, 'su fabbisogno discuteremo con aziende settore in prossimi mesi' (Di domenica 6 settembre 2020) Cernobbio (Como), 6 set. (Adnkronos) - Sul trasporto pubblico locale "avremo il tempo nei prossimi mesi, con le nuove linee guida di riempimento all'80%, per rifare il punto della situazione con le aziende e le Regioni per capire i reali fabbisogni alla luce della nuova situazione". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, a margine del forum Ambrosetti di Cernobbio. Le aziende del tpl hanno avvertito che, senza fondi per altri 800 milioni di euro, molte società rischiano il fallimento. "Faremo i conti con loro", ha spiegato il ministro. "Il problema del trasporto pubblico locale è di due tipi: la riduzione della bigliettazione, che è stata quasi azzerata in lockdown e molto ridotta quando abbiamo riaperto, e dall'altra parte la gestione di ... Leggi su iltempo

stroma62 : RT @vitalbaa: Presa in giro, tweet ironico, altro? De Micheli intende che siamo l’unico Paese Ue che consente a chi non ha un mezzo proprio… - TamCarTam : RT @vitalbaa: Presa in giro, tweet ironico, altro? De Micheli intende che siamo l’unico Paese Ue che consente a chi non ha un mezzo proprio… - ArturoSticaz : RT @vitalbaa: Presa in giro, tweet ironico, altro? De Micheli intende che siamo l’unico Paese Ue che consente a chi non ha un mezzo proprio… - smilypapiking : RT @vitalbaa: Presa in giro, tweet ironico, altro? De Micheli intende che siamo l’unico Paese Ue che consente a chi non ha un mezzo proprio… - Blackskorpion4 : RT @vitalbaa: Presa in giro, tweet ironico, altro? De Micheli intende che siamo l’unico Paese Ue che consente a chi non ha un mezzo proprio… -

Ultime Notizie dalla rete : Tpl Micheli Tpl: De Micheli, 'su fabbisogno discuteremo con aziende settore in prossimi mesi' Metro Coronavirus Lombardia, 228 nuovi contagi nelle ultime 24 ore

A fronte di 14.077 tamponi effettuati sono 228 i nuovi positivi riscontrati in Lombardia, di cui 41 'debolmente positivi' e 12 a seguito di test sierologico (-9 rispetto a ieri). Il rapporto tra il nu ...

Scuola, il via è tra le proteste: «Coperte solo 3 cattedre su 10»

Deve ancora iniziare la scuola e c’è già una protesta pronta ad esplodere. I docenti infatti, alle prese con decine di migliaia di supplenze, scenderanno in piazza il 26 settembre. E l’avvio dell’anno ...

A fronte di 14.077 tamponi effettuati sono 228 i nuovi positivi riscontrati in Lombardia, di cui 41 'debolmente positivi' e 12 a seguito di test sierologico (-9 rispetto a ieri). Il rapporto tra il nu ...Deve ancora iniziare la scuola e c’è già una protesta pronta ad esplodere. I docenti infatti, alle prese con decine di migliaia di supplenze, scenderanno in piazza il 26 settembre. E l’avvio dell’anno ...