Scontro tra auto sulla variante Anas: un morto e quattro feriti nel Casertano (Di domenica 6 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – È di un morto e quattro feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella notte a Caserta sulla superstrada Anas Maddaloni-Santa Maria Capua Vetere. Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri, è emerso che l’auto su cui viaggiavano quattro giovani ha urtato violentemente la vettura condotta da un 42enne di Maddaloni, che è deceduto all’ospedale di Caserta per lesioni riportate. Anche i quattro giovani – due ragazzi e due ragazze – sono stati portati in ospedale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

CAGLIARI. Incidente stradale questa mattina 6 settembre, con due passeggere di un bus del Ctm rimaste ferite. Portate in ospedale, non sono gravi. Una Fiat Punto, condotta da una cagliaritana di anni ...