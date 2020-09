Schiaffi e minacce al proprietario Gli ruba l’auto e poi finisce nel fosso (Di domenica 6 settembre 2020) È successo venerdì 4 settembre nel parcheggio del centro commerciale La Francesca. L’uomo ha sottratto l’auto al proprietario con Schiaffi e minacce. Rintracciato a Boltiere: denunciato. Leggi su ecodibergamo

tvprato : Offese, minacce e schiaffi all’anziano padre: allontanato da casa 55enne con problemi di alcol-dipendenza - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Schiaffi, offese e minacce all'anziano babbo: cinquantacinquenne denunciato e allontan… - NotiziediPrato : Schiaffi, offese e minacce all'anziano babbo: cinquantacinquenne denunciato e allontanato da casa [… - AganKureAKAcSen : @CrookedWave E chi me lo dà tu? Ma devo venire fino a lì oppure vieni tu da me? No perché sai le minacce di qualsi… -

Ultime Notizie dalla rete : Schiaffi minacce Schiaffi, offese e minacce all'anziano babbo: cinquantacinquenne denunciato e allontanato da casa [notiziediprato.it] notiziediprato.it Aspetta la ex sotto casa, la minaccia con un coltello e la picchia: arrestato un 36enne

Genova - Ha atteso la ex sotto casa armato con un coltello da cucina. Le è entrato in macchina e, dopo averla minacciata, l'ha colpita con schiaffi e pugni. La vittima, di 32 anni, genovese, è riuscit ...

Torino, perseguita l’ex-compagno e quando si incontrano sono schiaffi, calci e pugni: arrestato stalker

Sono appena le 08:30 del mattino ed un uomo ha già 17 chiamate senza risposta impresse sul proprio cellulare. Telefonate partite dal cellulare dell’ex compagno, un trentaduenne. Sta chiedendo un ennes ...

Genova - Ha atteso la ex sotto casa armato con un coltello da cucina. Le è entrato in macchina e, dopo averla minacciata, l'ha colpita con schiaffi e pugni. La vittima, di 32 anni, genovese, è riuscit ...Sono appena le 08:30 del mattino ed un uomo ha già 17 chiamate senza risposta impresse sul proprio cellulare. Telefonate partite dal cellulare dell’ex compagno, un trentaduenne. Sta chiedendo un ennes ...