Recovery Fund, Gualtieri: «Investire in digitalizzazione e innovazione». E sul Pil? «La caduta non sarà a due cifre» (Di domenica 6 settembre 2020) «Abbiamo una chiara determinazione a utilizzare al meglio le risorse» del Recovery Fund europee e «utilizzarle al meglio significa per noi non disperderle in mille rivoli e concentrarle». Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, intervenuto oggi al forum Ambrosetti di Cernobbio. Gualtieri ha affrontato diversi temi, primo tra tutti appunto il Recovery Fund e i progetti a esso connessi, indispensabili per l'erogazione delle risorse europee. Il governo, ha spiegato il ministro, non attenderà la scadenza di aprile ma presenterà «ufficialmente» i progetti per il Recovery Fund già a gennaio «nel primo giorno in cui saranno pubblicati sulla Gazzetta ufficiale».

PARIGI – Nel pieno della pandemia – solo negli scorsi giorni si sono registrati da 7.000 a 9.000 casi – la Francia di Emmanuel Macron cala l’asso nella manica e mette sul piatto un maxi-piano di stimo ...

Turismo, un’estate da dimenticare. Persi 100 miliardi.

Questa la fotografia del settore: giugno con fatturati azzerati, luglio con andamento a singhiozzo, agosto con numeri ridotti, permanenze medie più brevi e spesa contratta, mentre le prospettive per s ...

