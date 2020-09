Pippi Calzelunghe compie 50 anni: ecco com’è diventata oggi l’attrice (Di domenica 6 settembre 2020) Pippi Calzelunghe compie 50 anni. L’attrice Inger Nilsson racconta com’è stato vivere nei panni della ragazzina tutta lentiggini che ha conquistato il cuore del pubblico Fonte foto: FacebookSono passati 50 anni dalla prima messa in onda della serie tv Pippi Calzelunghe: era il 6 settembre 1970 quando la Rai fece conoscere la ragazzina ribelle con le trecce arancioni al pubblico italiano. La serie, composta da 13 episodi, sarà mandata in onda sul canale satellitare DeaJunior oggi e domani con una speciale maratona “Pippi sei mitica!” che celebrerà la ragazzina con le lentiggini, un personaggio nato dalla penna Astrid Lindgren 75 anni ... Leggi su chenews

