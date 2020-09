Mostra del Cinema di Venezia 2020: il programma del 7 settembre (Di domenica 6 settembre 2020) La Mostra del Cinema di Venezia 2020 è già al giro di boa. Nella sesta giornata si confrontano in concorso due autori assai diversi, per storia e temi. Il primo è una vecchia conoscenza: il russo Andrej Konchalovskij, ormai 83enne, che al Lido si è già aggiudicato il Gran Premio della Giuria per La casa dei matti (2002), due Premi speciali della Giuria per Le notti bianche del postino (2014) e per Paradise (2016). Una scena di “Dear Comrades!”. Cari compagni! Stavolta ci riprova (e ha molte chance) con Dorogie Tovarischi! (Dear Comrades!), protagonista la moglie, Julia Vysotskaya. Tratto da una storia vera, accaduta nel 1962 a Novocherkassk ma tenuta segreta fino agli anni Novanta, racconta la tragedia di Lyudmila, membro del Partito Comunista ... Leggi su iodonna

GassmanGassmann : Che emozioni prova un ragazzo di 19 anni ,che vede Venezia per la prima volta,e che approda alla Mostra del cinema,… - 6000sardine : Va bene tutto, ma pure alla mostra del cinema di #Venezia77 ci tocca vederlo? #salvini - fattoquotidiano : Il leader della Lega, Matteo Salvini, è arrivato, in motoscafo, al Lido di Venezia per assistere alla proiezione de… - AngeloTantaro : 77. Mostra del Cinema di Venezia | Quinta Giornata - Belzebu6663 : Ma la #lucarelli si renderà conto che le critiche fini a se stesse la coprono solo di ridicolo? #Salvini non è Vene… -

Ultime Notizie dalla rete : Mostra del Speciale Venezia 77: la Mostra del Cinema sfida il Covid e la paura AlessandriaNews L’INDICE GLOBALE AMBROSETTI

A guardare le macro aree l'Europa perde terreno e crescono invece i paesi asiatici e del Golfo arabo. Osservando i singoli paesi è la Germania quello che attrae di più, confermandosi in vetta alla cla ...

Mostra di Venezia, amori proibiti al Lido: il legame tra due donne nel western di Fastvold

Il lavoro della regista norvegese racconta un tema inesplorato, la relazione gay tra due contadine: «Amori così sono sempre esistiti. Anche se considerati proibiti». «Napoleone non è l’unico che merit ...

A guardare le macro aree l'Europa perde terreno e crescono invece i paesi asiatici e del Golfo arabo. Osservando i singoli paesi è la Germania quello che attrae di più, confermandosi in vetta alla cla ...Il lavoro della regista norvegese racconta un tema inesplorato, la relazione gay tra due contadine: «Amori così sono sempre esistiti. Anche se considerati proibiti». «Napoleone non è l’unico che merit ...