Lutto nel mondo dello spettacolo, addio a Gigi Imperatrice (Di domenica 6 settembre 2020) È morto Luigi Imperatrice, comico napoletano che col fratello Edoardo per anni ha tenuto banco con il suo “Fatebenefratelli”. Molti spettacoli, anche qualche film con Nino D’Angelo negli anni 80 è un delizioso siparietto all’interno del film Così parlò Bellavista di Luciano De Crescenzo (lo sketch del tribunale). Cordoglio per la scomparsa del comico napoletano … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

