Lautaro Barcellona: incontro chiave a Milano con l'Inter. I dettagli (Di domenica 6 settembre 2020) Lautaro Barcellona: il club blaugrana non molla la presa sull'attaccante dell'Inter. incontro chiave a Milano Il Barcellona non molla la presa su Lautaro Martinez. Rientrato il caso legato a Lionel Messi e dato inizio all'esodo degli esuberi, la dirigenza blaugrana sta sondando nuovamente il terreno per l'attaccante dell'Inter. Come riportato da Sport, sarebbe l'argentino il profilo ideale per sostituire Luis Suarez, sempre più vicino alla Juventus. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro decisivo a Milano tra l'entourage di Lautaro e i dirigenti dell'Inter per valutare la situazione.

GoalItalia : Prima il 'nodo' Suarez, poi il Barcellona tornerà forte su Lautaro: la prima offerta sarà di circa 65 milioni ?? - capuanogio : Il #Barcellona ha cambiato priorità in attacco: #Depay piace più di Lautaro #Martinez anche per i costi contenuti d… - TConcilianti : Il Barcellona è pronto a prendere Lautaro ma... - nicolo_frate : @theoleaoibra Ma il Barcellona non pagherà mai per Lautaro - AdolfoCrotti : RT @ncorrasco: Per 65 milioni più un calciatore possiamo vendere al Barcellona la metà di Lautaro. Per l'altra metà ci si riaggiorna. #FCIM -