Juventus, tegola Bernardeschi: la data del rientro (Di domenica 6 settembre 2020) Juventus – Cristiano Ronaldo ha smaltito il problema al piede destro ma l’infortunio muscolare di Federico Bernardeschi appare molto più grave. Secondo quanto riportato da “La Repubblica”, l’ex viola starà fermo almeno fino al mese di ottobre e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente presso il JMedical. Juventus: anche Bernardeschi out Un vero problema per il ragazzo che aveva lasciato anzitempo il ritiro della Nazionale e che si aggiunge alla lista degli indisponibili. AI boxe anche De Ligt che, dopo l’operazione alla spalla, tornerà proprio entro ottobre. Leggi anche:Infortunio Ronaldo, messaggio ai tifosi sulle sue condizioni Bernardeschi,inoltre, è anche uno dei nomi che potrebbe finire sul mercato ed essere inserito in ... Leggi su juvedipendenza

azalat_ : ? AGGIORNAMENTI: Tegola #Juventus. ??#Bernardeschi out fino a ottobre per un risentimento muscolare durante il ritir… - sportli26181512 : Juventus, tegola per Pirlo: Bernardeschi fuori 1 mese: Juventus, tegola per Pirlo: Bernardeschi fuori 1 mese Il cal… - RudyGaletti : #Juventus, tegola per #Pirlo: #Bernadeschi si ferma ancora. I dettagli. #calcio #seriea - Pall_Gonfiato : #Juventus, tegola per #Pirlo: #Bernadeschi si ferma ancora. I dettagli. - news24_napoli : Juventus, brutta tegola per Pirlo: Bernardeschi out fino ad ottobre… -