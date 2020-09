Igor Volley, la semifinale si gioca in due atti (Di domenica 6 settembre 2020) Uno scatto di ieri Interrotta sull'1-1, sul 2-1 del terzo set. La semifinale di Supercoppa della Igor Volley contro Busto Arsizio verrà giocata di nuovo oggi, domenica 6 settembre, alle 11, al ... Leggi su novaratoday

LegaVolleyFem : ???????? #Supercoppa Italiana: la @UYBAvolley è la seconda finalista. Vince per 3-1 contro la @IGOR_Volley. Questa ser… - fenomenogabry : RT @LegaVolleyFem: ???????? #Supercoppa Italiana: la @UYBAvolley è la seconda finalista. Vince per 3-1 contro la @IGOR_Volley. Questa sera fin… - giulio_galli : RT @LaVoceNovara: Volley – Per la Igor sfuma il sogno della Supercoppa - Kaori9876 : RT @LegaVolleyFem: ???????? #Supercoppa Italiana: la @UYBAvolley è la seconda finalista. Vince per 3-1 contro la @IGOR_Volley. Questa sera fin… - LaVoceNovara : Volley – Per la Igor sfuma il sogno della Supercoppa -