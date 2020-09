Gateau di zucchine crude (Di domenica 6 settembre 2020) Il è veramente una ricetta appetitosa, comoda e veloce da preparare. Una variante del classico Gateau di patate, vedrete che questa ricetta vi lascerà a bocca aperta. Potete utilizzare la ricetta sia come piatto unico che come antipasto. Vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 1,2 kg di zucchine600 g di patate200 g di stracchino50 g di parmigiano reggiano grattugiatoPangrattato1 uovoSale fino q.b.Olio evo q.b.Per preparare il iniziate lavando le patate e mettendole a bollire in una pentola capiente. Lasciate cuocere per circa 30 minuti le patate e intanto lavate e asciugate bene le zucchine e poi rimuovete le estremità e grattugiatele in un canovaccio. Infine strizzate bene le zucchine; poi trasferite le zucchine in un contenitore ... Leggi su termometropolitico

xelagrillo : @EeElena60 Io mercoledì mi divido il menù con mia moglie. Lei preparerà un gateau di patate. Io farò un risotto zucchine e gorgonzola -

Ultime Notizie dalla rete : Gateau zucchine Gateau di zucchine al forno | una variante al classico gateau di patate CheDonna.it