Fiorentina show in amichevole, 5-0 contro la Lucchese (Di domenica 6 settembre 2020) Una bella Fiorentina parte con il turbo in amichevole e schianta la Lucchese 5-0. I viola si impongono senza troppe difficoltà in vista della ripresa in Serie A. La squadra allenata da Iachini passano con Kouame e Ribery che firmano una doppietta più Lirola. TRIPLICE FISCHIO Finisce con un pokerissimo viola la sfida del Franchi: nella ripresa arrivano il secondo gol di Ribery, la doppietta di Kouame e un autogol. Buona la prima, ragazzi! Fiorentina Lucchese 5⃣-0⃣#ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/S05izyjuNY — ACF Fiorentina (@acfFiorentina) September 6, 2020 Foto: twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

