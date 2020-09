Djokovic squalificato agli Us Open: ha colpito (involontariamente) una giudice con una palla alla gola (VIDEO) (Di domenica 6 settembre 2020) Clamoroso agli Us Open: squalificato Novak Djokovic che è stato espulso dal torneo. In un gesto di stizza, ha colpito una pallina (non forte) che è finita alla gola di una giudice di linea. Il tennista numero uno al mondo si è reso immediatamente conto del gesto commesso, si è prontamente scusato, si è avvicinato alla giudice. Ma gli organizzatori, il giudice arbitro, sono stati inflessibili. Djokovic aveva già manifestato il suo nervosismo, tirando con forza una pallina in precedenza (ma non aveva colpito nessuno). Si era sul 6-5 per Carreno Busta nel primo set. C’è poi stata lunga discussione ma il ... Leggi su ilnapolista

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ? Us Open, squalificato Novak Djokovic Ha colpito con una pallata un giudice di linea ? #SkySport… - WeAreTennisITA : ?? DJOKOVIC SQUALIFICATO? Novak Djokovic ha scagliato una palla verso fondo campo dopo aver subito un break e ha co… - Eurosport_IT : INCREDIBILE ALLO US OPEN ?? Novak Djokovic viene squalificato dopo aver colpito con una pallata la giudice di linea… - amicamatita : E dopo aver affermato che se ci fosse stato l'obbligo di vaccinarsi lui non l'avrebbe fatto,dopo aver organizzato l… - ZioCorra58 : RT @WeAreTennisITA: ?? DJOKOVIC SQUALIFICATO? Novak Djokovic ha scagliato una palla verso fondo campo dopo aver subito un break e ha colpit… -