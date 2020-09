Cos’è la Benadryl Challenge e i rischi della sfida che impazza su TikTok (Di domenica 6 settembre 2020) Di Challenge (sfide, in italiano) sulle varie piattaforme social se ne contano ormai a decine. Nella gran parte dei casi si tratta di prove innocue, pensate per creare un po’ di spettacolo e, magari, ottenere qualche nuovo follower. Può accadere, però, che alcune Challenge siano piuttosto estreme e possano avere gravi conseguenze sullo stato di salute di chi le prova. In alcuni casi, addirittura, le “prove di coraggio” sui social possono portare alla morte. E’ il caso della famosissima – e temutissima, dai genitori – Blue Whale oppure della Pod Challenge, che hanno imperversato su Facebook, Instagram e Twitter per diversi mesi negli anni passati. A questa lista “infame” si aggiunge ora la Benadryl Challenge, ... Leggi su quifinanza

Eventus_docet : Benadryl Challenge, cos'è la sfida TikTok che ha provocato la morte di una 15enne - valebalestrieri : Cos’è la Benadryl Challenge? - TwitGinger : Benadryl Challenge: cos'è e come funziona questa sfida (potenzialmente mortale!) su TikTok - saravbsmith : Ma sul serio? Cos'è la Benadryl Challenge, la nuova sfida folle di TikTok che ha ucciso una 15enne negli Usa. - infoitsalute : Cos'è la Benadryl Challenge, la nuova sfida folle di TikTok che ha ucciso una 15enne negli Usa -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è Benadryl App Immuni si può scaricare, test in 4 regioni Corriere della Sera