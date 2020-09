Coronavirus: si dimezzano i decessi ma aumentano i ricoverati (Di domenica 6 settembre 2020) Roma, 6 set – Numeri in chiaroscuro quelli appena pubblicati dal dipartimento della Protezione civile e dal ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia. Se da un lato diminuisce il numero dei nuovi positivi (+1297 rispetto al +1695 di ieri: sono oltre 30mila gli attualmente positivi), dall’altro cala – complice la giornata festiva – il numero dei tamponi effettuati: quasi 77mila rispetto agli oltre 107mila di ieri, segno sempre più evidente che il recente aumento della curva dei contagi risponde più al detto “chi cerca trova” che, almeno per ora, ad una recrudescenza della pandemia. Coronavirus: morti in calo, ma aumentano i ricoverati Se il numero degli infetti – molti dei quali del tutto asintomatici – è ... Leggi su ilprimatonazionale

Milano, 6 settembre 2020 - Tornano sotto quota cento i nuovi casi di coronavirus in provicnia di Milano: oggi ne sono stati registrati 86, di cui 51 nel capoluogo. Numeri decisamente più ridotti rispe ...

Milano, 6 settembre 2020 - Sono 198 i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il dato è quasi dimezzato rispetto a ieri quando i nuovi contagi erano 388 ma va anche letto alla luce ...

