Colleferro | calci e pugni durante una rissa | muore Willy Monteiro | 21 anni

A Colleferro, vicino Roma, Willy Monteiro, 21 anni, è stato ucciso a calci e pugni. Il giovane è morto durante il tragitto per raggiungere l'ospedale a seguito di una lite con più persone. Ora commenta Caterina, la ragazza di uno dei testimoni: "Si è trovato nel posto sbagliato nel momento sbagliato". L'omicidio è avvenuto a

