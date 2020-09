Cile, terremoto di magnitudo 6.5 (Di domenica 6 settembre 2020) Cile, scossa di terremoto di magnitudo 6.5 avvertito distintamente in quattro regioni del Paese. I primi bilanci non riportano danni ingenti alle abitazioni o feriti. Paura in Cile per una scossa di terremoto di magnitudo 6.5 avvertito distintamente dalla popolazione fino a diversi chilometri di distanza dall’epicentro. Cile, scossa di magnitudo 6.5 La scossa ha interessato la costa centrale del Cile ed è stato avvertito distintamente in quattro regioni differenti del Paese. L’epicentro e nella zona di Tongoy, mentre l’ipocentro è stato fissato a venti chilometri. Un terremoto ‘potenzialmente distruttivo’ Un terremoto di ... Leggi su newsmondo

