Cassa integrazione e ferie pregresse da smaltire: quest’ultime prevalgono? (Di domenica 6 settembre 2020) Cassa integrazione e ferie pregresse da smaltire: quest’ultime prevalgono? Vogliamo qui di seguito occuparci di un’ipotesi pratica tutt’altro che remota, specialmente in questo ultimo periodo. Ci riferiamo alla possibilità che l’impresa ricorra all’ammortizzatore sociale, denominato “Cassa integrazione“, per salvare i dipendenti dal licenziamento, nelle circostanze di crisi dell’impresa o di riorganizzazione dell’attività. Può farlo però laddove i dipendenti abbiano già maturato giorni di ferie accumulati, e non ancora sfruttati? Ovvero si può anteporre il trattamento di integrazione salariale alle ferie? ... Leggi su termometropolitico

CatalfoNunzia : Con l'importante accordo raggiunto al @MinLavoro su vertenza #AirItaly garantiamo 10 mesi di cassa integrazione ai… - LegaSalvini : LA DENUNCIA DI #SALVINI: 'UN OPERAIO MI HA DETTO CHE ASPETTA LA CASSA INTEGRAZIONE DA APRILE' - Noiconsalvini : MENTRE C'È CHI ASPETTA LA CASSA INTEGRAZIONE... - Alexct9 : @MicheleDattoli @matteosalvinimi @CottarelliCPI Magari il 40%. Ma ti rende conto che le imprese sono state costrett… - Fisco_mania : Cassa integrazione in deroga: nuove istruzioni INPS -