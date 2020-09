6 settembre - Renato Ciardo con «Solo solo, in mezzo alla piazza» ad Alberobello (Di domenica 6 settembre 2020) ... Renato ha approfittato proprio del periodo della quarantena per ideare e scrivere il suo nuovo spettacolo che è una sorta di riassunto del vivere quotidiano nel periodo della quarantena forzata. Non ... Leggi su puglialive

lucio22673283 : RT @hermete3: “Insomma una brutta domenica di settembre, di quel settembre traditore che vi lascia andare un colpo di mare fra capo e collo… - salutiawilli : RT @hermete3: “Insomma una brutta domenica di settembre, di quel settembre traditore che vi lascia andare un colpo di mare fra capo e collo… - nicoladiguida : Trama di Un posto al sole di venerdì 4 settembre 2020: tensioni tra Renato e Giulia alla terrazza il giorno del mat… - oxxxo6 : RT @academy_tt: A Treviso il tennistavolo è realtà e da martedì 8 settembre al palazzetto di via Paludetti partono i corsi per i principian… - Milli19751 : RT @hermete3: “Insomma una brutta domenica di settembre, di quel settembre traditore che vi lascia andare un colpo di mare fra capo e collo… -

Ultime Notizie dalla rete : settembre Renato Loredana Bertè e Renato Zero sono gli artisti del mese di Settembre su Spettakolo Spettakolo.it golf, Gagli per il titolo in Spagna

Lorenzo Gagli, salito dal sesto al terzo posto con 214 (74 69 71, +1) colpi, anche con il supporto di una “buca in uno”, sarà in corsa per il tiolo nel giro finale dell’Estrella Damm N.A. Andalucia Ma ...

Energia, Mazzoncini (A2a) da Cernobbio: “Investimenti nelle rinnovabili”

(red.) Nella giornata di ieri, venerdì 4 settembre, al forum Ambrosetti a Cernobbio, sul lago di Como, uno dei temi centrali è stato quelle delle energie da fonti rinnovabili, ambiente e ciclo idrico, ...

Lorenzo Gagli, salito dal sesto al terzo posto con 214 (74 69 71, +1) colpi, anche con il supporto di una “buca in uno”, sarà in corsa per il tiolo nel giro finale dell’Estrella Damm N.A. Andalucia Ma ...(red.) Nella giornata di ieri, venerdì 4 settembre, al forum Ambrosetti a Cernobbio, sul lago di Como, uno dei temi centrali è stato quelle delle energie da fonti rinnovabili, ambiente e ciclo idrico, ...