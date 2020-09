Wanda Nara, i figli sono positivi? Maxi Lopez l’attacca: “Una madre incosciente, tutta colpa sua…” (Di sabato 5 settembre 2020) Questo articolo Wanda Nara, i figli sono positivi? Maxi Lopez l’attacca: “Una madre incosciente, tutta colpa sua…” . I figli di Wanda Nara sono positivi al Covid? A rivelarlo è il padre Maxi Lopez che è furioso contro l’ex moglie: “tutta colpa sua”. Wanda Nara, insieme ai figli e al marito Mauro Icardi è appena tornata dalla vacanza a Ibiza, dove si sono registrati molti casi postivi al Covid. La showgirl ha scritto … Leggi su youmovies

fanpage : 'Per colpa sua ho due figli positivi al #Covid19', Maxi Lopez attacca l'ex moglie Wanda Nara - tuttosport : #MaxiLopez contro Wanda #Nara: 'Due figli positivi al #Covid per colpa tua, sei un'incosciente!' ?? - bornjuventino : RT @CalcioWeb: #MaxiLopez, ennesimo attacco a #WandaNara: 'I miei figli positivi perché lei non ragiona, non doveva andare a Ibiza' - https… - zazoomblog : Maxi Lopez Fuori Controllo Attacca l’ex Moglie Wanda Nara! - #Lopez #Fuori #Controllo #Attacca - matteodessilani : RT @userv__: Lautaro che si accinge a mungere Wanda Nara -