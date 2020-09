Vedere storie Instagram su Facebook: funzione presto integrata? (Di sabato 5 settembre 2020) Amatissime da una certa fascia di utenza e altrettanto detestate dal resto del pubblico, le storie Instagram rappresentano una delle funzioni più utilizzate da quanti si dilettano quotidianamente con il popolare social network incentrato principalmente sulla condivisione di foto e video. funzione che torna oggi alla ribalta in vista del futuro, per via di alcune indiscrezioni apparse in rete nelle ultime ore. E che fanno rima con integrazione. Sì perché, come si legge sulle pagine del portale The Verge, alcuni utenti hanno recentemente riferito di essere riusciti a Vedere le storie Instagram dei propri amici direttamente su Facebook. Si tratterebbe di conseguenza di un passo successivo verso una sempre più stretta integrazione delle due ... Leggi su optimagazine

Non è ormai un segreto che Mark Zuckerberg voglia riunire le sue tre piattaforme (Facebook, Instagram e WhatsApp) in una soluzione sempre più intima. Già abbiamo visto l’introduzione su Whatsapp delle ...

Nelle ultime ore alcuni utenti hanno riferito di essere riusciti a guardare le storie Instagram degli amici direttamente da Facebook. Si tratta di un altro passo verso la completa integrazione dei tre ...

