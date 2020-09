Tifone Maysak: ritrovato secondo superstite della nave scomparsa, in Corea del Nord “punizioni severe” per i funzionari (Di sabato 5 settembre 2020) E’ stato ritrovato la scorsa notte, nel Mare Cinese Meridionale, su una zattera, un secondo sopravvissuto dell’equipaggio della nave Gulf Lifestock 1, scomparsa mercoledì scorso dopo essere stata rovesciata dal Tifone Maysak: a bordo erano presenti 43 persone, ma le speranze di trovare altri superstiti sono sempre più deboli, mentre le condizioni del mare peggiorano di nuovo a causa di un altro Tifone, Haishen. L’altro sopravvissuto, un ufficiale di bordo 45enne, è stato soccorso mercoledì sera. In Corea del Nord le autorità hanno assicurato “punizioni severe” per i funzionari locali che non avrebbero protetto i residenti dal ... Leggi su meteoweb.eu

